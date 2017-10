Umeå: Lastbilsolycka på E4

En lastbil körde på eftermiddagen in i mitträcket på E4 straxt norr om Sörmjöle. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada men Trafikverket uppgav att det var begränsad framkomlighet vid platsen.

