Uppsala: Misstänkt människorov

En inringare larmade ikväll om att en främmande man försökt ta skydd i hans bil, men att mannen blir utdragen och bortförd av andra män. När privatperson körde i den så kallade Perssonrondellen i Kungsgatans ände stoppas bilen av en främmande man som hoppar in och sätter sig i passagerarstolen. Mannen uppger att han är jagad och vill ha skjuts, men innan de kört därifrån dyker två andra män upp och ställer sig i vägen. Männen drar ut passageraren och för bort honom. Innan mannen försvinner ber han föraren att ringa polisen. Polisen inleder en större sökinsats i området, bland annat med hjälp av hund. Händelsen rubriceras som människorov.

