Nordmaling: Garagebrand i Hörnefors

Räddningstjänsten larmades ikväll till Hörnefors norr om Nordmaling där det börjat brinna i en garagelänga. Enligt polisen ska fyra garageplatser ha omfattats av branden och det är ännu oklart hur branden har uppstått.

