Norrköping. Knivar anträffade på skolgård

Polisen fick på morgonen samtal från en skola på Stafettgatan där några barn hade hittat två knivar på skolgården. Barnen hade lämnat in knivarna till personal på skolan. Polis åkte till platsen och tog hand om knivarna samt pratade med barnen som hittat knivarna samt personal på skolan. Det är inte känt hur knivarna hamnat där. Knivarna kommer att förstöras och det finns ingen misstanke om brott.

