Norrköping. Cyklist påkörd

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades på eftermiddagen till Finspångsvägen där en cyklist ska ha blivit påkörd av en lastbil. Cyklisten är avförd med ambulans till sjukhus. Det är inte känt för polisen hur omfattande skadorna är men troligen har personen slagit i huvudet. Lastbilschauffören är fysiskt oskadd men chockad. Han är lettisk medborgare och har följt med till polisstationen för förhör med tolk. Det är för tidigt att säga om han kan misstänkas för brott uppger polisen.

