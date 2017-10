Östergötland: Försvunnen segelbåt

Larm inkom under torsdagen från Sweden Rescue som kontaktad Sjöräddningssällskapet Arkö angående en saknad segelbåt. Ombord är det en 34 årig medborgare från Ryssland som är på väg till södra Europa. Han har vid senaste kontakt med en vän uppgett att han har problem med elen på båten och telefonen går därför inte att ladda. Nu går de inte att få kontakt med personen. Det blåser kraftigt ca 20m/s sydost och senast kända position är straxt nordost Arkö den 25/10 klockan 01.00. Båten är blå och heter Bluette och är av typen B31. Personen är i skrivande stund fortfarande saknad och sök pågår i nuläget främst med flygande enheter men även av en del ytenheter som hjälper till i söket.

Both comments and pings are currently closed.