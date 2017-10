Östergötland: Segelbåten kan vara anträffad

Uppdatering: Den segelbåt som varit försvunnen sedan torsdagen kan vara anträffad utanför Kråkmarö nordost om Gryts skärgård. Flera sjöräddningsbåtar samt även Sjöräddningshelikoptern från Ronneby var på plats vid middagstid. Vid 15-tiden avgick helikoptern mot Universitetssjukhuset vilket kan tyda på att man éventuellt anträffat mannen.

