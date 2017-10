Östergötland: Försvunne seglaren anträffad vid liv

Uppdatering: Försvunnen seglaren är påträffad vid liv. När Sjöfartsverkets räddningshelikopter Lifeguard 005 kommer in i sökområdet från sydost ser besättningen en person på ön Stora Lundskär, cirka 3,5 nautiska mil (6,5 km) söder om Harstena. Personen vinkar åt räddningshelikoptern som omgående vinschar ner ytbärgare för undsättning. Det visar sig vara den efterforskade mannen. Han vinschas ombord på räddningshelikoptern och flygs till Universitetssjukhuset i Linköping. Mannen bekräftar att han var ensam ombord på segelbåten.

