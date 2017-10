Skellefteå: Trafikolycka på väg 372

En trafikolycka har inträffat på länsväg 372 straxt innan Skelleftehamn. Larmet kom 20.08 och räddningsenheter har precis anlänt till platsen. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur det gått för de inblandade.

