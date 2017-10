Nacka: Villabrand i Saltsjö-Boo

Räddningstjänsten larmades vid 02-tiden till Lillsvängen i Eriksvik, Saltsjö-Boo då man fått larm om att det ska ha börjat brinna i en villa. När man kom på plats var villan i det närmaste övertänd. En person ska ha tagits ut ur villan av räddningstjänsten. Det finns inga uppgifter om vilka skador denne ådragit sig.

