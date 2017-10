Skellefteå: Fick flaska kastat på sig vid kontroll

En socialsekreterare fick i natt uppsöka sjukhuset efter att ha fått en flaska kastad på sig. Det var vid 00.14 som polisen och socialtjänsten besökte en ungdomsfest med ca 300 ungdomar i Skellefteå. Vid ett tillfälle kastade någon person en flaska på socialsekreteraren som bland annat fick glassplitter i ögonen och tvingades uppsöka sjukhuset. Polisen har upprättat en anmälan gällande våld mot tjänsteman. Det finns ingen uppgift om att någon person ska ha frihetsberövats.

Both comments and pings are currently closed.