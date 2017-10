Umeå: Två misshandlade med järnrör

En man greps vid 01.30-tiden i natt misstänkt för att ha misshandlat två personer med ett järnrör på krogen Rouge på Ålidhem i Umeå. Järnröret är taget i beslag uppger polisen som har upprättat en förundersökning angående misshandel. Det har inte framkommit om någon av de drabbade har behövt uppsöka sjukhus.

