Norrköping: Person greps med stöldgods i fordonet

Vid 04-tiden greps en person efter fordonskontroll i Norrköping. I bilen anträffades föremål som misstänktes vara stulna. Mannen i 30-årsåldern greps misstänkt för stöld alternativt häleri.

