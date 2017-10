Linköping: Person misshandlad på buss

Polis larmades i natt till Vallaplan i Linköping där en person ska ha blivit utsatt för en misshandel på en buss. En person omhändertogs av polisen för fylleri och är nu även misstänkt för misshandeln. Den drabbade behövde inte uppsöka sjukhus.

