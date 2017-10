Stockholm: Källarbrand i Tensta

Räddningstjänst och polis larmades straxt efter fyra till en bostadsfastighet på Krällingegränd i Tensta där man hade rökutveckling från en källare. När man kom på plats ska det ha varit rökutveckling i flera trapphus. Branden ska enligt uppgifter ha varit begränsad till källaren.

Both comments and pings are currently closed.