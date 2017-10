Avesta: Singelolycka på riksväg 70

En singelolycka inträffade vid sextiden på lördagsmorgonen på riksväg 70 i närheten av Dalahästen utanför Avesta. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om någon person har kommit till skada vid händelsen.

