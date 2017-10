Norrköping: Kvinna utsatt för misshandel

Vid 05-tiden på lördagsmorgonen kallades polisen till ett bråk mellan en man och en kvinna i Klockaretorpet, Norrköping. Det är oklart om kvinnan behövde uppsöka sjukhus men mannen som är i 45-årsåldern greps misstänkt för misshandel.

