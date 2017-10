Västerås: Bostad utsatt för skottlossning i natt

Kl 03:20 utsattes en bostad i Västerås för skottlossning. Bostaden tillhör en polis och i huset låg polisen med familj och sov. Ingen skadades av skottlossningen. Personerna i bostaden tas nu om hand på skyddad plats. Rubriceringen är mordförsök. Det inträffade betecknas som en särskild händelse av polismyndigheten som har gått upp i stabsläge uppger polisen under morgonen.

