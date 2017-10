Torsås: Två förda till sjukhus vid brand

Polis, räddningstjänst och ambulans beordras på eftermiddagen till Oxelvägen i Söderåkra utanför Torsås med anledning av ett larm om brand i en radhuslänga. Enligt uppgift från räddningstjänsten är det en spisbrand som gjort att även trapphuset blivit rökfyllt. Polisen uppger att två personer ska ha förts i ambulans till sjukhus.

