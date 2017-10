Motala: Singelolycka på väg 211

En singelolycka har inträffat på länsväg 211 mellan Tjällmo och Borensberg utanför Motala. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en personbil kört av väggen och in i ett träd. Ambulans och räddningstjänst är på väg till platsen.

