Norrköping: Njut av livet på Bergslagsgården!



ABF:s Bergslagsgården låter ofta konstnärer ställa ut sina alster. Utställningar som många gånger inte uppmärksammas då allmänheten kan ta del av utställningarna när ABF har öppet och det inte är annan verksamhet i ”utställningslokalen”.

På affischen som bjuder in till utställningen ”Njut av livet” utlovas spännande konstnärer från Sverige, Tyskland och Ryssland! Det är nog en underdrift för när man läser förteckningen över de gästande konstnärerna så är det en imponerande meriter.

Initiativtagare till utställningen är Elena (Kolesnikova) Petersson som numera är bosatt i Norrköping, men som arbetar som bildlärare på Rinkebyskolan i Stockholm. Hon är född i Ryssland men har bott i Sverige sedan 2001 och hon har haft sina tavlor på många olika utställningar. I utställningen på Bergslagsgården så är det också Elina som har flest alster.

Det är många bilder som är landskapsmålningar men utställningen består av ”Måleri Landskap Abstrakt Figurativ” konst. Utställningen visas fram till den 25 november under tider då ABF Bergslagsgården är öppen. Text & foto: Sven Åke Molund

