Köping: Trafikolycka vid Åsby

En trafikolycka inträffade vid 01-tiden mellan två fordon på länsväg 250 i höjd med Åsby mellan Köping och Kolsva. Polispatrull ska finnas på plats och har begärt både ambulans samt räddningstjänst till platsen.

