Stockholm: Singelolycka i Långsjö

En singelolycka inträffade i natt på Långsjövägen i höjd med Långbro gård i Långsjö. Två personer ska ha färdats i fordonet men det finns i skrivande stund inga uppgifter om någon av de drabbade behövde transporteras till sjukhus.

