Köping: Man misstänkt för grovt rattfylleri

En 37-årig man är misstänkt för grovt rattfylleri. Mannen stoppades och kontrollerades på Odensvivägen i Köping under natten. Han var synbart påverkad av alkohol och fick följa med till polishuset för förhör och provtagning. Han blåste där 0,52 mg/l, vilket motsvarar 1,04 promille i blodet, vilket klassas som grovt rattfylleri. Han lades in för tillnyktring innan han kan höras.

