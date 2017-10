Gotland: Singelolycka på väg 143

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 04-tiden till en singelolycka på länsväg 143 mellan Visby och Klinte. Enligt de första uppgifterna ska en personbil kört av vägen och hamnat i diket. Det finns inga uppgifter om någon person behövde föras till sjukhus.

