Västerås: Datorer stals vid inbrott

Polis och väktare kallades vid 03.30-tiden till ett företag på Tunbytorp efter att inbrottslarmet löst ut. Framme på platsen kunde man konstatera att någon har krossat fönsterrutor och tillgripit flera datorer. Sladdar hänger ut genom fönstren. En anmälan är upprättad.

