Askersund: Lastbilsolycka vid Rudekorset

En lastbilsolycka inträffade straxt före åtta vid nya Rudekorset straxt söder om Askersund. Det är i skrivande stund inte känt om någon person kom till skada vid olyckan men både ambulans och räddningstjänst skickades till platsen.

Both comments and pings are currently closed.