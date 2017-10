Trelleborg: Man försvunnen i Anderslöv

Polis söker efter en 76-årig man, som försvann gående från sitt hem i Anderslöv i dag vid ca 13:30 tiden, då han senast är sedd. Mannen är ca 185 cm lång, och var vid försvinnandet troligtvis iklädd röd jacka, reflexväst och gråa skor. Polisen söker nu efter mannen i Anderslöv med omgivning, men ber allmänheten om hjälp med tips och iakttagelser i sökandet. Dessa tas tacksamt emot av Polisen region Syd. Om mannen observeras i real- eller närtid, ring 112. I övriga fall lämnas tipsen via Polisens växel 114 14.

Both comments and pings are currently closed.