Kävlinge: Trafikolycka på E6

Polis, räddningstjänst och ambulans skickades ikväll till E6 Hofterup, där två personbilar kolliderat i södergående riktning. Olyckan ska vara en kökrock på grund av en tidigare trafikolycka på E6. Det finns inga uppgifter om någon person skadades vid denna olycka.

