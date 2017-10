Botkyrka: Man sköts till döds

Larm om skottlossning i Norsborg, Botkyrka inkommer till polisens ledningscentral under kvällen När polis kommer till platsen anträffas en person skadad. Personen förs till sjukhus och polis vidtar sedvanliga åtgärder. Brottsplatsen spärras av, vittnen förhörs och tekniker kallas till platsen Den skottskadade personen har avlidit och hans anhöriga är underrättade. Förundersökningen är nu ändrad till att gälla mord

