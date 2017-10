Karlstad: Brand i bostadsfastighet

Räddningstjänsten larmades vid 01-tiden till en bostadsfastighet på Skogsbogatan i Färjestad där det börjat brinna i en lägenhet. Enligt polisen ska flera boende ha evakuerats i samband med branden som började i en lägenhet och spred sig till ytterligare intilliggande lägenheter samt upp på vinden. Vad som orsakat branden är ännu inte fastställt och platsen har spärrats av i väntan på teknisk undersökning under måndagen. Ingen person ska ha kommit till skada vid händelsen.

