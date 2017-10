Västerås: Brott mot knivlagen

En väktare anträffade 3 st ynglingar, sovande i ett trapphus i Mimerområdet under natten. Då ynglingarna skulle avvisas tog de fram en kniv som de tappade på golvet. Ynglingarna försvann sedan snabbt från platsen. Polis tillkallades för att söka efter de flyende ungdomarna utan resultat. En anmälan om misstänkt hot mot tjänsteman samt brott mot knivlagen är upprättad. Kniven är tagen i beslag.

