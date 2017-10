Nynäshamn: Lastbil välte på riksväg 73

En lastbil välte på förmiddagen på riksväg 73 vid trafikplats Älgviken. Olyckan har inträffat i södergående riktning och anmälaren säger att fordonet är lastat med flis. Det är okänt om någon person är skadad och om olyckan påverkar övrig trafik.

