Helsingborg: Bil beskjuten – en skadad

En personbil blev ikväll beskjuten i Helsingborg. En person ska ha skadats men kunde ta sig själv till sjukhus. Fordonet ska ha blivit träffat av flera skott. Enligt polisen ska den som uppsökte sjukhus inte vara skottskadad men fått glassplitter i ansiktet.

