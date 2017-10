Nacka: En person skottskadad

Flera personer larmade vid 21-tiden polisen om smällar/ eventuellt skott i Sickla-området i Nacka. När polis kommer till platsen anträffas en person skadad. Den skadade är förd med ambulans till sjukhus. Brottsplatsen är avspärrad och ska undersökas av kriminaltekniker. En förundersökning om försök till mord är inledd.

