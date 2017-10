Leksand: Brand i byggnad

Räddningstjänsten larmades i natt till Kyrkallén i Leksand där det ska börjat brinna i någon form av fläkt på utsidan av en byggnad. Enligt uppgifter ska en väktare som kom på plats snabbt ha påbörjat släckningen tills räddningstjänsten kom på plats.

