Jönköping: Brand i lägenhet

Ambulans och räddningstjänsten larmades på förmiddagen till Lahagsgatan i Öxnehaga med anledning av en brand i en lägenhet. Branden ska varit begränsad till ett rum och ha släckts av räddningstjänst på plats uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.