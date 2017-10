Norrköping: Man tappade bort bilen

Polisens ledningscentral tog på middagen emot ett samtal från man som befann sig i centrala Norrköping. Mannen hade letat efter sin bil i två timmar och uppgav att han nu började bli nerkyld. En polisbil skickades till mannen för att kontrollera att han var okej. Mannen som är i 70-årsåldern, är inte hemmahörande i stan och hade varit där för att utföra ett ärende. Han hittade sedan inte tillbaka till den plats där han parkerat bilen. Polispatrullen tillsammans med mannen lokaliserade bilen på några minuter och han tog sig ut ur stan på egen hand.

