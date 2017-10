Norrköping: Person skadad i arbetsolycka

SOS larmade på eftermiddagen ut ambulans och polis till Östra Bravikenvägen med anledning av en arbetsplatsolycka på pappersbruket. Enligt polisen ska en person ha klämt sig. Det finns inga uppgifter om vilka skador personen ådragit sig.

