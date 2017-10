Kiruna: Fjällräddning utanför Abisko

Enligt initiala uppgifter har en person ramlat och skadat benet på Kungsleden mellan Abisko och Kebnekaise. En helikopter är på väg från Kiruna för att undsätta personen som befinner sig tillsammans med en bekant i väntan på helikoptern.

