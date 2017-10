Mjölby: Yngre pojke misshandlad

En yngre tonårig pojke ringde till polisen via SOS ikväll och anmälde att han strax innan blivit misshandlad av flera äldre pojkar i Vasastaden i Mjölby. Tre polispatruller åkte till området för att ta reda på vad som hänt och även leta efter misstänkta personer. Det som verkar ha hänt är att den drabbade tonåringen träffade på en grupp äldre pojkar på en fritidsgård. En av de äldre bad den drabbade att följa med ut på gården, vilket han gjorde. Ute på gården blev den drabbade tonåringen misshandlad med sparkar och slag. Anledningen till misshandeln är oklar. En polispatrull träffade på tre misstänkta äldre tonåringar på en plats i närheten av brottsplatsen. De tre har förhörts och lämnats av hemma hos föräldrarna efter att de fotograferats. Samtliga personers mobiltelefoner har tagits i beslag. En utredning med brottsrubriceringen misshandel är påbörjad.

