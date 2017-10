Åsele: Älgolycka på riksväg 92

En älgolycka inträffade ikväll på riksväg 92 norr om Åsele. Inga personskador uppstod men bilen fick bland annat plåtskador i fronten och en trasig framruta. Älgen försvann från platsen och eftersöksjägare kommer att kontaktas uppger polisen.

