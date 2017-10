Helsingborg: Man anträffad skadad i Bårslöv

Samtal inkom vid 21-tiden till Polisens regionledningscentral via SOS 112 om att en person anträffats med misstänkta skottskador i Bårslöv. Polis och ambulanssjukvård larmas till platsen. Det är i nuläget inte bekräftat vad personens skador beror på. Polisen arbetar just nu med att spärra av en misstänkt brottsplats, säkra spår och att förhöra vittnen.

