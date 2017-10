Kristianstad: Väpnat rån mot restaurang

Polis har skickats till Näsbychaussén i Kristianstad med anledning av ett väpnat rån. Enligt initiala uppgifter har tre gärningsmän rånat en restaurang. De ska, enligt inledande uppgifter, ha visat upp kniv och ett föremål likt ett skjutvapen. Vad som tillgripits är inledningsvis oklart och inga personskador rapporteras. Gärningsmän försvann från platsen i okänd riktning.

