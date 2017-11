Nykvarn: Trafikolycka på E20

En trafikolycka inträffade i natt på E20 nära avfarten mot Nykvarn. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en lastbil troligen ha kört in i en stillastående personbil. Det finns i skrivande stund inga ytterligare uppgifter om händelsen.

