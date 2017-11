Örkelljunga: Brand på företag

Räddningstjänst och polis larmades i natt till Näckrosvägen i Åsljunga norr om Örkelljunga där det ska börjat brinna på ett företag. Räddningsenheter har i skrivande stund precis kommit på plats och det finns inga ytterligare uppgifter om branden.

