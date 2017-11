Hässleholm: Misstänkt explosion i bil

Vid 23-tiden på tisdagskvällen beordrades polis och räddningstjänsten till Fredentorpsgatan i Hässleholm med anledning av att en uppringare hört en hög smäll och ser en personbil som brinner och att motorhuven är skadad. Polisen spärrade av området kring den aktuella bilen för en teknisk undersökning och även nationella bombskyddet rekvirerades till platsen.

