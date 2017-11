Norrköping: Brand i lägenhet

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 10-tiden till en bostadsfastighet på Dalsgatan i Norrköping där det börjat brinna i en lägenhet på 4:e våningen. Tre personer ska ha förts i ambulanser till sjukhus i samband med händelsen. Vad som orsakat branden är ännu oklart.



Foto: Sladden Hultgren / Sladdens

