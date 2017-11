Nyköping: Misstänkt föremål

Skavsta flygplats utanför Nyköping har utrymts sedan man funnit ett misstänkt farligt föremål vid en säkerhetskontroll. Någon ytterligare information om vad man har inträffat eller om någon person har gripits finns i nuläget inte. Uppdatering: Analysen av föremålet är nu klart. Det rörde sig om en väska som fastnade i säkerhetskontrollen. Personalen tog det säkra före det osäkra och flygplatsen utrymdes. Nu har poliserna på plats ihop med nationella bombgruppen kunnat konstatera att innehållet är ofarligt. Avspärrningarna är hävda och flygplatsen fungerar som vanligt igen. Det finns ingen misstanke om brott i sammanhanget uppger polisen.

