Göteborg: Person knivskuren

En person har har blivit knivskuren i ett trapphuset på Öckerögatan i Sandarna av en okänd person. Den drabbade är förd i ambulans till sjukhus. Polis med hund har sökt i området efter spår och eventuell gärningsman.Ingen är gripen. Anmälan skrivs rörande grov misshandel. Trapphus och lägenhet är avspärrad för teknisk undersökning.

